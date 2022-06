Tutto su Giorgia Cardinaletti, la nuova conduttrice del Tg1 delle 20 (Di martedì 21 giugno 2022) Ieri sera, ad ospitare Amadeus al Tg1 delle 20, per rivelare la news di Sanremo 2023, non c’era il consueto Francesco Giorgino al desk dello studio del Tg1. A sostituirlo, e a quanto pare fino a tempo indeterminato, c’era Giorgia Cardinaletti. Il Tutto a causa di una polemica sorta pochi giorni fa, quando l’ex conduttore dell’edizione delle 20, insieme ad Emma D’Aquino e Laura Chimenti si sono rifiutati di occuparsi della rassegna stampa alle 6.30 del mattino. Tale “affronto” ha spinto la direttrice Monica Maggioni a “declassarli” dall’edizione delle 20 a quella delle 13.30. Ciò ha ovviamente innescato altre polemiche, culminate con l’urgenza di riempire i tre posti vacanti lasciati dai giornalisti. L’alternativa era tra Elisa Anzaldo, Alessio Zucchini e, ... Leggi su zon (Di martedì 21 giugno 2022) Ieri sera, ad ospitare Amadeus al Tg120, per rivelare la news di Sanremo 2023, non c’era il consueto Francesco Giorgino al desk dello studio del Tg1. A sostituirlo, e a quanto pare fino a tempo indeterminato, c’era. Ila causa di una polemica sorta pochi giorni fa, quando l’ex conduttore dell’edizione20, insieme ad Emma D’Aquino e Laura Chimenti si sono rifiutati di occuparsi della rassegna stampa alle 6.30 del mattino. Tale “affronto” ha spinto la direttrice Monica Maggioni a “declassarli” dall’edizione20 a quella13.30. Ciò ha ovviamente innescato altre polemiche, culminate con l’urgenza di riempire i tre posti vacanti lasciati dai giornalisti. L’alternativa era tra Elisa Anzaldo, Alessio Zucchini e, ...

