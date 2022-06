Test per Draghi al Senato. Il governo chiede di riscrivere la risoluzione sulle armi (Di martedì 21 giugno 2022) «Non siamo all’ultimo metro ma all’ultimo centimetro», sintetizza la presidente dei Senatori del Pd Simona Malpezzi Leggi su ilsole24ore (Di martedì 21 giugno 2022) «Non siamo all’ultimo metro ma all’ultimo centimetro», sintetizza la presidente deiri del Pd Simona Malpezzi

Pubblicità

reportrai3 : Philips divulga alcuni test preliminari sugli apparecchi. I risultati sono preoccupanti, alcuni esami sulla schiuma… - Corriere : Armi all'Ucraina, test per Draghi al Senato. Le condizioni del governo - istsupsan : ??Il Telefono verde #Aids compie 35 anni ??Per l'occasione il #20giugno esteso l'orario del servizio di counselling,… - Alexfacchinetti : ??'Non chiedeteci Prove Cliniche su gli effetti.'?? «Long Covid causato dai vaccini». Ma Biontech: «Niente test per i… - stebellentani : @io80281584 @539th oddio, non esageriamo però. un test pre-ricovero lasciamolo. poi se entri in Ospedale per un pro… -