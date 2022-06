Solstizio d’Estate Il cammino del sole nella Chiesa dell’Assunta a Castellaneta

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 21 giugno 2022) Nel giorno più lungo come ogni anno,, accade qualcosa di magico. La luce del, penetra dal rosone centrale e si posiziona, dopo un lento, al centro dell’abside. La luce è un elemento che ritroviamo anchedenominazione della, intitolata proprio a S. Maria della Luce.Questo nome, deriva da una antica leggenda che vuole laedificata per ex voto da un capitano di mare, il quale durante una furiosa tempesta, affidandosi alla Madonna, fu salvato da una luce che simile ad un faro lo condusse in salvo. L’Associazione Culturale Amici delle Gravine diè lieta di presentare “Aspettando il ...