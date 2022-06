Roy Roger' s | 70 anni in blue jeans

Pubblicità

oozirba : @_il_mister Quando ero piccolo li chiamavano anche jolly e si trovavano solo i roy roger, poi i Levis e i Wrangler, poi i Carrera - VanityFairIt : Era il 1952 quando Francesco Bacci e la moglie Giuliana confezionarono il loro primo Roy Roger's. Oggi, sette decad… - CatelliRossella : Pitti Uomo: Roy Roger's, 70 anni con film Bruce Weber - Moda - ANSA - mariakatiadoria : RT @FNW_IT: Pitti Uomo: Roy Roger’s festeggia in grande i suoi 70 anni - FNW_IT : Pitti Uomo: Roy Roger’s festeggia in grande i suoi 70 anni -

Festeggiato con una cena esclusiva e un party nella splendida cornice di Palazzo Vecchio, il 70° anniversario di's, primo brand italiano di denim, ha raccontato il suo percorso creativo con ...Compiono 70 anni i primi jeans dell'italiana's e replicano in collezione i modelli di ogni decennio, festeggiati a Palazzo Vecchio da un minimovie di Bruce Weber. Sono super lusso quelli di ...Il sindaco Dario Nardella ha consegnato le chiavi della città al noto fotografo «Nei miei scatti non manca mai il cuore », ha detto a MFF ...I capi che hanno indossato i modelli nelle foto e nel video di Bruce Weber saranno ora nelle boutique Roy Roger’s con tutti i capisaldi jeans del marchio Una collezione per l’estate 2023 per decadi, ...