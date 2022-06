Qualificazioni Wimbledon 2022, Errani out dopo una dura lotta: avanzano in tre (Di martedì 21 giugno 2022) Bella vittoria di Lucrezia Stefanini, che conquista il pass per il secondo turno delle Qualificazioni di Wimbledon 2022. L’azzurra ha sconfitto l’esperta americana Grace Min con il punteggio di 4-6 6-3 6-2 dopo quasi due ore e mezza di gioco. Per la statunitense sembrava tutto facile dopo il primo set ed il break in apertura di secondo. Qui la musica è cambiata, con l’italiana che ha piazzato un sontuoso parziale di dodici giochi a quattro che ha tagliato le gambe alle velleità avversarie. Adesso al prossimo round per lei ci sarà la francese Jeanjean, che ha piegato al terzo l’ostica brasiliana Ce. Avanza anche Jessica Pieri, che ha avuto la meglio per 6-4 6-2 nel derby contro Giulia Gatto Monticone. Quest’ultima ha provato a resistere in un primo set combattuto ma nel secondo non è riuscita a ... Leggi su sportface (Di martedì 21 giugno 2022) Bella vittoria di Lucrezia Stefanini, che conquista il pass per il secondo turno delledi. L’azzurra ha sconfitto l’esperta americana Grace Min con il punteggio di 4-6 6-3 6-2quasi due ore e mezza di gioco. Per la statunitense sembrava tutto facileil primo set ed il break in apertura di secondo. Qui la musica è cambiata, con l’italiana che ha piazzato un sontuoso parziale di dodici giochi a quattro che ha tagliato le gambe alle velleità avversarie. Adesso al prossimo round per lei ci sarà la francese Jeanjean, che ha piegato al terzo l’ostica brasiliana Ce. Avanza anche Jessica Pieri, che ha avuto la meglio per 6-4 6-2 nel derby contro Giulia Gatto Monticone. Quest’ultima ha provato a resistere in un primo set combattuto ma nel secondo non è riuscita a ...

Pubblicità

Deiana_Luca9 : RT @Tennis_Ita: Wimbledon, qualificazioni: Stefanini, Pieri e Ferrando vincono all'esordio - sportface2016 : #WimbledonQualifying | Programma ed orari mercoledì 22 giugno: nove italiani in campo - Tennis_Ita : Wimbledon, qualificazioni: Stefanini, Pieri e Ferrando vincono all'esordio - sportface2016 : #Wimbledon | Qualificazioni, #Errani out dopo una dura lotta: avanzano in tre - federtennis : Qualificazioni di #Wimbledon: i risultati di oggi ?? Stefanini 4-6 6-3 6-2 Min Ferrando 4-6 6-1 6-1 Lottner Pieri 6… -