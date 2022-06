Prato | rubava a morti e degenti in ospedale | operatrice socio sanitaria denunciata

Pubblicità

Scoperta dai carabinieri un' operatrice sociosanitaria dell'ospedale Santo Stefano dichebancomat a pazienti in fin di vita e, in un caso, perfino a una donna appena morta. Poi la sanitaria andava a fare spese per importi inferiori ai 25 euro in modo da non inserire il ...... restituitigli dopo la sua scomparsa, mancava una carta bancomat che però risultava essere stata utilizzata per pagamenti di spesa presso alcuni negozi diin date e orari incompatibili con la ...Infermiera senza scrupoli: scoperta dai carabinieri un'operatrice sociosanitaria dell'ospedale Santo Stefano di Prato che rubava bancomat a pazienti in fin di vita e, in un caso, perfino a una donna ...Approfittando che i suoi pazienti fossero in fin di vita, rubava loro la carta di credito o il bancomat ... è stata denunciata per furto aggravato e frode informatica. Accade a Prato: la donna lavora ...