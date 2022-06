Nuove armi all' Ucraina | Draghi al Senato | ' Mosca continua ad aggredire'

Pubblicità

Armi: scontro Draghi-Conte - Maggioranza in fuga? Piuttosto votiamo tutti una risoluzione che annulli la delega in bianco del "Decreto Ucraina" - 'Armi, supporto finanziario e ricostruzione del Paese' queste le richieste di Zelensky all'Italia, alla vigilia delle comunicazioni - Bertolini: "No ad invio nuove armi a Kiev, urge negoziato"

TGLA7

Malgrado lo psicodramma del Movimento 5 Stelle , contrario all'invio diall'Ucraina, il presidente del Consiglio in aula a Palazzo Madama, durante le comunicazioni in vista del Consiglio ...Sul tavolo l'adesione di Kiev all'Ue, la crisi del grano e la fornitura diRibadire il sostegno all'Ucraina , vittima dell'aggressione russa, e tentare allo stesso tempo di esplorare ... Maggioranza divisa sull'invio di nuove armi all'Ucraina, Draghi riferisce in Senato La Russia è diventata il primo fornitore di petrolio della Cina, superando l’Arabia Saudita, grazie a un aumento dell’export verso la Repubblica Popolare del 55% rispetto allo scorso anno. Perché cont ...Luigi Di Maio sta lasciando il Movimento 5 Stelle. Lo scontro al calor bianco con Giuseppe Conte che vede come ultimo tema del contendere l’invio di ulteriori armi a Kiev sta portando alla ...