Nuoto, Simone Cerasuolo: “Il quinto posto per ora va bene, sono contento per Martinenghi” (Di martedì 21 giugno 2022) Ottima prestazione di Simone Cerasuolo nei 50 rana ai Mondiali di Budapest. Nonostante un avvicinamento alla rassegna iridata di certo non semplice a causa della positività al Covid, il 18enne italiano ha mostrato tutto il suo talento concludendo la finale al quinto posto in 26.89. L’oro è stato vinto dallo statunitense Nic Fink (26.45), che ha avuto la meglio per pochissimo sull’italiano Nicolò Martinenghi, argento in 26.48. Bronzo per l’altro americano Michael Andrew (26.72). “sono contento, sono anche riuscito a migliore batteria e la semifinale – queste le prime parole di Cerasuolo ai microfoni di Rai 2 al termine della gara –. sono sceso di nuovo sotto i 27” che era l’obiettivo di oggi. Il quinto ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) Ottima prestazione dinei 50 rana ai Mondiali di Budapest. Nonostante un avvicinamento alla rassegna iridata di certo non semplice a causa della positività al Covid, il 18enne italiano ha mostrato tutto il suo talento concludendo la finale alin 26.89. L’oro è stato vinto dallo statunitense Nic Fink (26.45), che ha avuto la meglio per pochissimo sull’italiano Nicolò, argento in 26.48. Bronzo per l’altro americano Michael Andrew (26.72). “anche riuscito a migliore batteria e la semifinale – queste le prime parole diai microfoni di Rai 2 al termine della gara –.sceso di nuovo sotto i 27” che era l’obiettivo di oggi. Il...

