Milan, Maldini e Massara: una firma piena di dubbi (Di martedì 21 giugno 2022) MilanO - Un rinnovo che non cancella dubbi e perplessità. Tutto lascia credere che questa settimana, infatti, arriveranno le firme di Maldini e Massara . Già ieri è stata una giornata di colloqui e ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 21 giugno 2022)O - Un rinnovo che non cancellae perplessità. Tutto lascia credere che questa settimana, infatti, arriveranno le firme di. Già ieri è stata una giornata di colloqui e ...

