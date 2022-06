La Cina applica Orwell: bloccato il green pass a chi protesta (Di martedì 21 giugno 2022) Alcuni giorni fa in Cina è accaduto un episodio inquietante, tale da richiamare alla mente la diabolica psicopolizia di Orwelliana memoria. In breve, sembra che le autorità della provincia di Henan, che per popolazione è la seconda del Paese dei mandarini, abbiano utilizzato impropriamente l’app per il controllo della pandemia di Covid-19, con lo scopo di bloccare la protesta di numerosi correntisti, ai quali alcune banche già sotto inchiesta avrebbero congelato i loro conti. Tant’è che molte di queste persone, mentre erano in viaggio verso Zhengzhou, la capitale della provincia, sono state bloccate e poste in quarantena poiché i loro codici sanitari, qualcosa di analogo al nostro abominevole green pass, sono diventati improvvisamente rossi. Ciò, segnalando di essere venuti in contatto con un soggetto ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 21 giugno 2022) Alcuni giorni fa inè accaduto un episodio inquietante, tale da richiamare alla mente la diabolica psicopolizia diiana memoria. In breve, sembra che le autorità della provincia di Henan, che per popolazione è la seconda del Paese dei mandarini, abbiano utilizzato impropriamente l’app per il controllo della pandemia di Covid-19, con lo scopo di bloccare ladi numerosi correntisti, ai quali alcune banche già sotto inchiesta avrebbero congelato i loro conti. Tant’è che molte di queste persone, mentre erano in viaggio verso Zhengzhou, la capitale della provincia, sono state bloccate e poste in quarantena poiché i loro codici sanitari, qualcosa di analogo al nostro abominevole, sono diventati improvvisamente rossi. Ciò, segnalando di essere venuti in contatto con un soggetto ...

