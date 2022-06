Kiev rivendica raid contro piattaforme trivellazione russe (Di martedì 21 giugno 2022) L'Ucraina ha rivendicato i raid compiuti nelle scorse ore contro piattaforme russe per le trivellazioni nel mar Nero, affermando di aver colpito "installazioni" militari di Mosca. Ieri la Russia aveva ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 giugno 2022) L'Ucraina hato icompiuti nelle scorse oreper le trivellazioni nel mar Nero, affermando di aver colpito "installazioni" militari di Mosca. Ieri la Russia aveva ...

