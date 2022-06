Incidente broker, nessun dubbio su Dna: morto per traumi (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiRoma – Primi tasselli di chiarezza sulla morte del broker Massimo Bochicchio, deceduto dopo un drammatico Incidente in moto domenica su via Salaria a Roma. In base agli elementi raccolti dagli inquirenti non ci sarebbero più dubbi sulla identità del corpo, rimasto completamente carbonizzato dopo l’impatto con il muro di cinta dell’aeroporto dell’Urbe. A confermarlo, oltre l’attività peritale sul Dna disposta oggi dalla Procura, sono soprattutto i resti del braccialetto elettronico, trovato nella zona dell’Incidente, che il manager indossava perché si trovava agli arresti domiciliari. Bochicchio, però, poteva godere di due ore di permesso per motivi di salute. Intanto oggi gli specialisti dell’istituto legale della Sapienza hanno avviato l’autopsia. Dai primi risultati emerge che a causare la morte potrebbe ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiRoma – Primi tasselli di chiarezza sulla morte delMassimo Bochicchio, deceduto dopo un drammaticoin moto domenica su via Salaria a Roma. In base agli elementi raccolti dagli inquirenti non ci sarebbero più dubbi sulla identità del corpo, rimasto completamente carbonizzato dopo l’impatto con il muro di cinta dell’aeroporto dell’Urbe. A confermarlo, oltre l’attività peritale sul Dna disposta oggi dalla Procura, sono soprattutto i resti del braccialetto elettronico, trovato nella zona dell’, che il manager indossava perché si trovava agli arresti domiciliari. Bochicchio, però, poteva godere di due ore di permesso per motivi di salute. Intanto oggi gli specialisti dell’istituto legale della Sapienza hanno avviato l’autopsia. Dai primi risultati emerge che a causare la morte potrebbe ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Incidente mortale per Massimo Bochicchio: la sua moto è andata a fuoco sulla Salaria, a Roma. Il broker era sotto p… - anteprima24 : ** #Incidente #Broker, nessun dubbio su #DNA: morto per #Traumi ** - pancio_27 : Tal broker,Massimo Bochicchio è bruciato al punto da essere irriconoscibile dopo un'incidente in moto. Possibile!Co… - Pierluc07871919 : Il Broker dei Vip la magistratura deve indagare con profondità troppo mistico l'incidente - ETTORE63375227 : RT @CalcioFinanza: E’ morto in un incidente stradale Massimo #Bochicchio, il broker accusato di truffa ad Antonio #Conte e altri vip del ca… -