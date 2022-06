Il via libera del Senato alla risoluzione di maggioranza sull'Ucraina (Di martedì 21 giugno 2022) AGI - Arriva dopo le 16:30, quando Mario Draghi ha già terminato la sua relazione al Senato, l'accordo di maggioranza sul testo della risoluzione alle comunicazioni del presidente del Consiglio in vista del consiglio europeo di giovedì e venerdì. Le divisioni tra i partiti sul conflitto ucraino e l'annuncio della scissione interna al M5s, con i 'dimaiani' che fonderano il gruppo 'Insieme per il futuro', ritardano l'intesa e tengono il governo sul filo fino all'ultimo. Al termine di una trattativa finale di circa 12 ore, si arriva al testo che l'Aula di Palazzo Madama approva con 219 voti favorevoli, 20 contrari e 21 astenuti. La risoluzione sarà presentata nella stessa formula alla Camera. Mentre le altre quattro risoluzioni, a firma Crucioli, Fattori, Paragone e Ciriani, sulle quali ... Leggi su agi (Di martedì 21 giugno 2022) AGI - Arriva dopo le 16:30, quando Mario Draghi ha già terminato la sua relazione al, l'accordo disul testo dellaalle comunicazioni del presidente del Consiglio in vista del consiglio europeo di giovedì e venerdì. Le divisioni tra i partiti sul conflitto ucraino e l'annuncio della scissione interna al M5s, con i 'dimaiani' che fonderano il gruppo 'Insieme per il futuro', ritardano l'intesa e tengono il governo sul filo fino all'ultimo. Al termine di una trattativa finale di circa 12 ore, si arriva al testo che l'Aula di Palazzo Madama approva con 219 voti favorevoli, 20 contrari e 21 astenuti. Lasarà presentata nella stessa formulaCamera. Mentre le altre quattro risoluzioni, a firma Crucioli, Fattori, Paragone e Ciriani,e quali ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Lukaku-#Inter, cifre scandite: 8 prestito più bonus fino a un massimo di 4 milioni in caso di vittoria dello scude… - Radio1Rai : Estradizione #Assange “Ci sono speranze, non è finita. La Corte Europea dei diritti umani può ancora fare ricorso.… - MediasetTgcom24 : Via libera dall'Esa alla missione per tendere agguati alle comete - FalloTattico120 : RT @AlfredoPedulla: #Lukaku-#Inter, cifre scandite: 8 prestito più bonus fino a un massimo di 4 milioni in caso di vittoria dello scudetto.… - Moeren : RT @vitalbaa: Quando si dice che il Governo non vuole interferenze del Parlamento sull’invio di armi, previsto fino al 31/12 da un DL del G… -