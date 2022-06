Guardia di Finanza presidio di giustizia, il plauso di Mattarella (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – La Guardia di Finanza rappresenta “un presidio nel perseguimento degli obiettivi di giustizia fiscale indicati dall’articolo 2 della Costituzione nell’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale”. Il suo ruolo è determinante “nella vigilanza al corretto utilizzo dei fondi nazionali e comunitari destinati al rilancio del nostro Paese, nella salvaGuardia dalle infiltrazioni criminali nell’economia e nei mercati, negli interventi mirati contro gli illeciti eonomico-finanziari che amplificano il loro effetto lesivo sul tessuto sano della nostra economia”. E in ambito internazionale va ricordata “l’azione espressa nella esecuzione dei provvedimenti sanzionatori verso i soggetti che minacciano la pace e la sicurezza, come intervenuto in occasione dell’aggressione ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – Ladirappresenta “unnel perseguimento degli obiettivi difiscale indicati dall’articolo 2 della Costituzione nell’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale”. Il suo ruolo è determinante “nella vigilanza al corretto utilizzo dei fondi nazionali e comunitari destinati al rilancio del nostro Paese, nella salvadalle infiltrazioni criminali nell’economia e nei mercati, negli interventi mirati contro gli illeciti eonomico-finanziari che amplificano il loro effetto lesivo sul tessuto sano della nostra economia”. E in ambito internazionale va ricordata “l’azione espressa nella esecuzione dei provvedimenti sanzionatori verso i soggetti che minacciano la pace e la sicurezza, come intervenuto in occasione dell’aggressione ...

