DIRETTA | Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni | le risposte alle domande più frequenti Question time con Faraci Anief

Pubblicità

zazoomblog : DIRETTA Assegnazioni provvisorie la guida alla domanda passo dopo passo [VIDEO TUTORIAL] - #DIRETTA #Assegnazioni… - ProDocente : Assegnazioni provvisorie, la guida alla domanda passo dopo passo. VIDEO TUTORIAL in DIRETTA [Lunedì 20 giugno alle … - orizzontescuola : Assegnazioni provvisorie, la guida alla domanda passo dopo passo. VIDEO TUTORIAL in DIRETTA [Lunedì 20 giugno alle… - GazzettaDellaSc : Assegnazioni provvisorie, la guida alla domanda passo dopo passo. VIDEO TUTORIAL in DIRETTA [Lunedì 20 giugno alle… - Roberto_Malzone : RT @cislscuola: Mobilità 2022, cade il vincolo sulle assegnazioni provvisorie: e ora? – DIRETTA ore 16:30 con Attilio Varengo (CISL) https:… -

Orizzonte Scuola

Con l'avvio delle procedure per le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria tornano i Question time di Orizzonte Scuola con le risposte alle domande più frequenti. Il live sarà insu Facebook e YouTube martedì 21 giugno ore 14,30. In collegamento con il giornalista Fabrizio De Angelis ci sarà Giuseppe Faraci , segretario generale Anief. Domande di assegnazione ...Domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione per il personale docente dal 20 giugno al 4 luglio, mentre per il personale Ata al 27 giugno all'11 luglio. Ritorna Question Time , la rubrica di ... Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, le risposte alle domande più frequenti. Question time con Faraci (Anief) – LIVE 21 giugno ore 14:30 Con l’avvio delle procedure per le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria tornano i Question time di Orizzonte Scuola con le risposte alle domande più frequenti. Il live sarà in diretta ...Il 22 e 23 giugno gli eventi promozionali di LDN e FISCT saranno trasmessi in diretta sulla piattaforma Eleven Sports ...