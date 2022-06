Cristiano Ronaldo alla Roma: i bookmaker continuano a crederci (Di martedì 21 giugno 2022) I bookmaker continuano a crederci: Cristiano Ronaldo alla Roma non è utopia. A un anno dal suo addio alla Juventus, il portoghese potrebbe lasciare il Manchester United per scegliere una nuova ... Leggi su leggo (Di martedì 21 giugno 2022) Inon è utopia. A un anno dal suo addioJuventus, il portoghese potrebbe lasciare il Manchester United per scegliere una nuova ...

Pubblicità

nypost : Cristiano Ronaldo's $2 million Bugatti involved in crash - sportbible : Cristiano Ronaldo’s £1.7m Bugatti Veyron ‘involved in crash in Majorca’ - tancredipalmeri : Dybala e Lukaku arrivano a zero e gli stipendi costano quelli di Perisic, Vidal e Alexis Sanchez, con un po’ di ris… - matteof111 : RT @MatthijsPog: ?? Cristiano Ronaldo non si è offre in giro per l'Europa, ma si è offerto per primo alla Juventus. È pentito in tutto e per… - scoglionando1 : RT @MatthijsPog: ?? Cristiano Ronaldo non si è offre in giro per l'Europa, ma si è offerto per primo alla Juventus. È pentito in tutto e per… -