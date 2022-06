Cosa alimenta il consenso ai partiti anti-sistema in Europa? (Di martedì 21 giugno 2022) I partiti di estrema destra tornano ad avanzare in tutta Europa. Dopo il notevole risultato della Meloni alle amministrative di una settimana fa, è il turno di Marie Le Pen. La premier francese domenica ha decuplicato il numero dei deputati all’Assemblée Nationale, passando da 8 agli 80 seggi attuali. Il presidente della Repubblica Emmanuel Macron è ora, con la sua coalizione Ensemble!, lontanissimo dalla maggioranza assoluta necessaria per governare. La stampa francese già parla di una crescente “italianizzazione” della politica in tutta Europa. Maggioranze sempre più risicate e coalizioni formate da partiti quasi agli antipodi, costretti a cooperare tra loro. Pixabay – Marine Le Pen leader di uno dei partiti di opposizione che ha trionfato ieri in FranciaTutto questo in uno dei ... Leggi su velvetmag (Di martedì 21 giugno 2022) Idi estrema destra tornano ad avanzare in tutta. Dopo il notevole risultato della Meloni alle amministrative di una settimana fa, è il turno di Marie Le Pen. La premier francese domenica ha decuplicato il numero dei deputati all’Assemblée Nationale, passando da 8 agli 80 seggi attuali. Il presidente della Repubblica Emmanuel Macron è ora, con la sua coalizione Ensemble!, lontanissimo dalla maggioranza assoluta necessaria per governare. La stampa francese già parla di una crescente “italianizzazione” della politica in tutta. Maggioranze sempre più risicate e coalizioni formate daquasi aglipodi, costretti a cooperare tra loro. Pixabay – Marine Le Pen leader di uno deidi opposizione che ha trionfato ieri in FranciaTutto questo in uno dei ...

Pubblicità

Ginogino_1 : Comunque fortunatamente Kaviale e Vodka non sono compresi nelle sanzioni che colpiscono #Kaliningrad, speriamo solo… - weirdylena : questa cosa di sanremo vi sta sfuggendo di mano, siamo solo a giugno, ma io tanto lo so che prima a poi scoppierà q… - OrlandoB71 : @KovalevskyMasha C'è chi è nato per costruire e chi per distruggere. Il secondo è spesso più motivato del primo per… - debufred : @SassoCartaCroce Occorrerebbe capire anche come si alimenta e cosa beve. - miaudit : RT @miaudit: «Una piccola insurrezione, di tanto in tanto, è cosa buona e così necessaria nel mondo politico come i temporali in quello fis… -