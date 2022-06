Concorso docenti, le prove scritte sono piene di errori: il ministero rimedi e ridefinisca i punteggi – L’APPELLO (Di martedì 21 giugno 2022) La qualità dei quesiti del Concorso ordinario per la scuola secondaria in corso di svolgimento va ben al di là della peggiore delle ipotesi. Ai partecipanti, quando è andata bene, sono state sottoposte domande più mortificanti dei quesiti di un telequiz televisivo. Innumerevoli gli esempi di quiz mal posti, fuori programma, erronei, o anche solo ambigui, formulati con l’obiettivo di decimare in qualche modo la platea dei concorrenti più che di selezionare i migliori. Una delle domande riguardava un quesito matematico. Si chiedeva: Su un piano di sezione ? genericamente inclinato e secante completamente una piramide retta a base esagonale si determina: a) Sempre un esagono regolare; b) Un esaedro; c) Un parallelogramma esagonale; d) Un triangolo equilatero. Secondo il selezionatore del ministero dell’Istruzione la risposta corretta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) La qualità dei quesiti delordinario per la scuola secondaria in corso di svolgimento va ben al di là della peggiore delle ipotesi. Ai partecipanti, quando è andata bene,state sottoposte domande più mortificanti dei quesiti di un telequiz televisivo. Innumerevoli gli esempi di quiz mal posti, fuori programma, erronei, o anche solo ambigui, formulati con l’obiettivo di decimare in qualche modo la platea dei concorrenti più che di selezionare i migliori. Una delle domande riguardava un quesito matematico. Si chiedeva: Su un piano di sezione ? genericamente inclinato e secante completamente una piramide retta a base esagonale si determina: a) Sempre un esagono regolare; b) Un esaedro; c) Un parallelogramma esagonale; d) Un triangolo equilatero. Secondo il selezionatore deldell’Istruzione la risposta corretta ...

