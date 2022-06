Canfora: “Abolire la Maturità? No, va fatta in modo serio” (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – Gli esami di Maturità non andrebbero aboliti come ha proposto il direttore editoriale di ‘Libero’ Vittorio Feltri, ma al contrario andrebbero fatti in “modo serio”. Il filologo classico Luciano Canfora si dice “favorevole, molto favorevole, agli esami di Maturità purché siano fatti in modo serio perché purtroppo sono andati via via deperendo, sono diventati sempre meno seri, sempre più all’acqua di rosa. Posso quindi capire che Feltri dica di abolirli. Però, l’altra via è farli bene”. “So che Feltri – dice Canfora all’AdnKronos – è una persona brillante, seria, ama un po’ scuotere il lettore. Sostiene, in modo anche ironico, che la scuola funzioni e che pertanto l’esame non abbia molto senso. Ma Feltri sa meglio di me, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – Gli esami dinon andrebbero aboliti come ha proposto il direttore editoriale di ‘Libero’ Vittorio Feltri, ma al contrario andrebbero fatti in “”. Il filologo classico Lucianosi dice “favorevole, molto favorevole, agli esami dipurché siano fatti inperché purtroppo sono andati via via deperendo, sono diventati sempre meno seri, sempre più all’acqua di rosa. Posso quindi capire che Feltri dica di abolirli. Però, l’altra via è farli bene”. “So che Feltri – diceall’AdnKronos – è una persona brillante, seria, ama un po’ scuotere il lettore. Sostiene, inanche ironico, che la scuola funzioni e che pertanto l’esame non abbia molto senso. Ma Feltri sa meglio di me, ...

