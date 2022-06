Armi all’Ucraina, ancora in corso il vertice di maggioranza. Draghi in Senato alle 15 (Di martedì 21 giugno 2022) Sospeso e poi ripreso subito dopo pranzo, a pochi minuti dall’inizio dell’intervento di Mario Draghi il vertice di maggioranza sulla risoluzione sull’Ucraina dopo le sei ore di riunione di ieri è ancora in corso. Mentre il M5S, scrive il quotidiano la Repubblica, avrebbe convocato d’urgenza il Consiglio Nazionale per decidere il da farsi. Presenti a palazzo Cenci, tra gli altri, per il governo il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà e il sottosegretario di Stato Vincenzo Amendola. Il presidente del Consiglio Mario Draghi è atteso in Senato alle ore 15. L’intesa di massima sembrava esserci su tutto tranne che sulla formulazione del coinvolgimento del Parlamento. Ovvero il problema che ha tenuto in stand by la ... Leggi su open.online (Di martedì 21 giugno 2022) Sospeso e poi ripreso subito dopo pranzo, a pochi minuti dall’inizio dell’intervento di Marioildisulla risoluzione sull’Ucraina dopo le sei ore di riunione di ieri èin. Mentre il M5S, scrive il quotidiano la Repubblica, avrebbe convocato d’urgenza il Consiglio Nazionale per decidere il da farsi. Presenti a palazzo Cenci, tra gli altri, per il governo il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà e il sottosegretario di Stato Vincenzo Amendola. Il presidente del Consiglio Marioè atteso inore 15. L’intesa di massima sembrava esserci su tutto tranne che sulla formulazione del coinvolgimento del Parlamento. Ovvero il problema che ha tenuto in stand by la ...

