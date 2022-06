Verso il picco di contagi ad agosto | Pregliasco | «Siamo a metà di una nuova ondata | mascherine anche in spiaggia»

Leggi su open.online

(Di lunedì 20 giugno 2022) L’aumento dei, soprattutto con le reinfezioni, sarebbe il preambolo di unadidi Coronavirus che ancora deve mostrare il suo. Ne è convinto il virologo dell’Università statale di Milano, Fabrizio, che a Un giorno da pecora su Radio1 è tornato a mettere in guardia sui rischi che ancora oggi si corrono per via delle nuove varianti Omicron e con la pandemia tutt’altro che conclusa. «nel mezzo delladi Covid – ha detto– e ilsarà a fine luglio. Con Omicron 5 non basta aver fatto tre dosi di vaccino e aver avuto il Covid».inIl rischio dio ...