Valladolid | Ronaldo punta Marcelo e Dani Alves

Il Valladolid di Ronaldo pensa a Marcelo e Alves: (ANSA) - ROMA, 20 GIU - Nella prossima Liga probabilmente si potrà ammirare un Valladolid di chiara impronta brasiliana, non solo a livello dirigenziale. Il patron del club che rappresenta...

il Fenomeno studia un doppio colpo per il suo. L'ex attaccante oggi proprietario del club spagnolo fresco di promozione in Liga, secondo "Uol Esporte", vorrebbe ingaggiare Marcelo ...Dopo la promozione in Liga, ildel presidentevuole due colpi d'eccellenza sul mercato e sta puntando Dani Alves e Marcelo, in uscita da Barcellona e Real Madrid a scadenza di contratto. Secondo quanto riporta ... Il Valladolid di Ronaldo torna alle origini: cambia lo stemma (ANSA) - ROMA, 20 GIU - Nella prossima Liga probabilmente si potrà ammirare un Valladolid di chiara impronta brasiliana, non solo a livello dirigenziale. Il patron del club che rappresenta ...Il Real Valladolid compie 94 anni di storia e cambia stemma. La società di Ronaldo è tornata in Primera Division all'ultimo istante di Segunda, grazie a un finale thriller e uno dei primi cambiamenti ...