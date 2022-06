Ultime Notizie – Zelensky: “Ue ci consideri partner alla pari” (Di lunedì 20 giugno 2022) “L’Unione europea ci consideri un partner alla pari”. Così il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in collegamento alla prima giornata del Global Policy Forum organizzato dall’Ispi all’università Bocconi di Milano. L’adesione all’Unione europea – ha aggiunto Zelensky – “è un elemento unificante per i cittadini” ucraini. “Nel nostro Paese – ha aggiunto – tutti i cittadini hanno una motivazione: la fine della guerra. Vogliamo solo quello che ci appartiene, stiamo proteggendo la nostra terra e vogliamo mostrare che l’Ucraina non ha paura del secondo esercito del mondo”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 20 giugno 2022) “L’Unione europea ciun”. Così il presidente dell’Ucraina Volodymyrin collegamentoprima giornata del Global Policy Forum organizzato dall’Ispi all’università Bocconi di Milano. L’adesione all’Unione europea – ha aggiunto– “è un elemento unificante per i cittadini” ucraini. “Nel nostro Paese – ha aggiunto – tutti i cittadini hanno una motivazione: la fine della guerra. Vogliamo solo quello che ci appartiene, stiamo proteggendo la nostra terra e vogliamo mostrare che l’Ucraina non ha paura del secondo esercito del mondo”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

