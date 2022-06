Pubblicità

fisco24_info : Ucraina: Enit, turismo più forte della crisi innescata da guerra: Italia tra le migliori performance europee -

Secondo l'Ufficio Studile prenotazioni verso l'Italia continuano in confronto allo scorso ... La guerra inha avuto un impatto minimo sulle prenotazioni alberghiere ed extralberghiere che, ...L'Italia turistica dà segnali positivi. Secondo l'indagine commissionata dall'sull'andamento del ricettivo l'estate promette bene nonostante le tensioni internazionali. Le ... La guerra in...Economia: L'Italia turistica dà segnali positivi. Secondo l'indagine commissionata da Enit sull'andamento del ricettivo l' estate promette b..La guerra in Ucraina al momento ha avuto un impatto minimo ... Secondo l'Ufficio Studi Enit le prenotazioni verso l'Italia continuano in confronto allo scorso anno anche rispetto a quelle ...