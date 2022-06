Traffico Roma del 20-06-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 giugno 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione sulla carreggiata interna del raccordo file tra la 24 e Casilina per incidente code a tratti in esterna tra la Pontina è la diramazioneSud ancora in via Cristoforo Colombo tra Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostiarallentato in via Trionfale per un incidente in prossimità di via Giovan Battista audiffredi code per incidente anche ad Ostia sul lungomare Lutazio Catulo e poi in via Appia in prossimità di via Rimini code perin via Anastasio II in direzione di via Gregorio VII incolonnamenti anche sul lungotevere tra il ponte San Pio decimo e Ponte Sisto questa sera a partire dalle 22 chiusa per lavori la galleria Giovanni XXIII in direzione Tor di Quinto Salaria domattina alle 6 la ...