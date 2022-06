Tomori e Abraham | sfida a colpi di canestro | ecco com’è andata | VIDEO

Pubblicità

La Gazzetta dello Sport

Compagni di squadra al Chelsea, rivali in Italia con Roma e Milan, ma pur sempre grandi amici. Tammye Fikayostanno così trascorrendo le vacanze insieme negli Stati Uniti, dopo le ultime fatiche con l'Inghilterra, scrive Chiara Zuccgelli su La Gazzetta dello Sport . La location scelta ......e soprattutto grande amico Fikayo. Stessi scatti, stesse passeggiate per le strade di Hollywood per i due che si conoscono da anni, dai tempi del Chelsea. Foto e commenti, trae il ... Abraham-Tomori, sfida all'ultimo canestro Tammy Abraham e Fikayo Tomori sono stati ripresi mentre giocano a basket con i compagni di nazionale Sancho, Mount e ChalobahTammy Abraham e Fikayo Tomori ...Abraham ha scelto una meta turistica molto gettonata: è andato a Los Angeles e non è solo! Infatti, la punta della Roma sta trascorrendo queste vacanze hollywoodiane assieme ad un suo amico e anche ...