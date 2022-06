Silvia Toffanin, sempre super composta in tv: in costume però è tutta un’altra cosa (Di lunedì 20 giugno 2022) Certamente la conduttrice di Verissimo si è sempre distinta per il suo grande fascino, e tutte le mise sfoggiate negli studi televisivi Mediaset le donano moltissimo, e mettono in risalto la sua eleganza innata. Ma vi è mai capitato di vederla in costume da bagno? Se non avete mai visto Silvia Toffanin in bikini, preparatevi a restare senza parole. Il fisico asciutto e atletico della ex letterina di Passaparola ha lasciato il pubblico letteralmente senza fiato. Silvia-Toffanin-AltranotiziaScopriamo com’è Silvia Toffanin quando non indossa i panni di conduttrice televisiva e si gode il relax del sole e del mare. Silvia Toffanin, il fisico mozzafiato della conduttrice in bikini Da anni siamo abituati a ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 20 giugno 2022) Certamente la conduttrice di Verissimo si èdistinta per il suo grande fascino, e tutte le mise sfoggiate negli studi televisivi Mediaset le donano moltissimo, e mettono in risalto la sua eleganza innata. Ma vi è mai capitato di vederla inda bagno? Se non avete mai vistoin bikini, preparatevi a restare senza parole. Il fisico asciutto e atletico della ex letterina di Passaparola ha lasciato il pubblico letteralmente senza fiato.-AltranotiziaScopriamo com’èquando non indossa i panni di conduttrice televisiva e si gode il relax del sole e del mare., il fisico mozzafiato della conduttrice in bikini Da anni siamo abituati a ...

