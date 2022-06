Servizi di OP. Ai Carabinieri servono mezzi ed equipaggiamenti idonei (Di lunedì 20 giugno 2022) Il Dipartimento Organizzazione Mobile del Nuovo Sindacato Carabinieri NSC invita i Vertici delle Brigate Mobili a percorrere insieme questo ideale Tour, specchio della nostra realtà quotidiana. Ciò vissuto dagli uomini e professionisti (anche se ancora non riconosciuti ad hoc come specialisti) che fanno parte della Linea Mobile appunto.Gli argomenti in trattazione sono riferiti al benessere del personale con connotati inerenti alla sua sicurezza ed incolumità. Infatti :I veicoli di Servizio sì auspica che siano sempre assegnati, soprattutto per Servizi gravosi e chilometraggio impegnativo, affidandosi a mezzi più moderni rispetto ad alcuni ben vetusti in uso. Questi ultimi danno ormai ben poche garanzie di affidabilità lungo i tragitti affrontati ( vedasi i casi dei distaccamenti in Val di Susa), con rischi di ... Leggi su forzearmatenews (Di lunedì 20 giugno 2022) Il Dipartimento Organizzazione Mobile del Nuovo SindacatoNSC invita i Vertici delle Brigate Mobili a percorrere insieme questo ideale Tour, specchio della nostra realtà quotidiana. Ciò vissuto dagli uomini e professionisti (anche se ancora non riconosciuti ad hoc come specialisti) che fanno parte della Linea Mobile appunto.Gli argomenti in trattazione sono riferiti al benessere del personale con connotati inerenti alla sua sicurezza ed incolumità. Infatti :I veicoli dio sì auspica che siano sempre assegnati, soprattutto pergravosi e chilometraggio impegnativo, affidandosi apiù moderni rispetto ad alcuni ben vetusti in uso. Questi ultimi danno ormai ben poche garanzie di affidabilità lungo i tragitti affrontati ( vedasi i casi dei distaccamenti in Val di Susa), con rischi di ...

