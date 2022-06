Sempre più caldo, arriva Caronte: picchi fino a 43°C (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – Farà Sempre più caldo. Dopo Hannibal e Scipione sta per arrivare in Italia il terzo e durissimo anticiclone africano dell’estate 2022, sebbene da un punto di vista strettamente astronomico la stagione debba ancora iniziare: si sta già preparando lui, Caronte, che nell’immaginario popolare negli ultimi anni è diventato Sempre più sinonimo di caldo soffocante, e sarà proprio così a partire da oggi, lunedì 20 giugno. Dunque ci avviamo ad affrontare almeno una settimana (o forse anche 10 giorni!) tra le più calde di Sempre per il mese di giugno e in assoluto della stagione estiva con punte di 38°C in Valpadana e 40/43° nel Foggiano e nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia;. Caronte da un lato ci trasporterà in un periodo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – Faràpiù. Dopo Hannibal e Scipione sta perre in Italia il terzo e durissimo anticiclone africano dell’estate 2022, sebbene da un punto di vista strettamente astronomico la stagione debba ancora iniziare: si sta già preparando lui,, che nell’immaginario popolare negli ultimi anni è diventatopiù sinonimo disoffocante, e sarà proprio così a partire da oggi, lunedì 20 giugno. Dunque ci avviamo ad affrontare almeno una settimana (o forse anche 10 giorni!) tra le più calde diper il mese di giugno e in assoluto della stagione estiva con punte di 38°C in Valpadana e 40/43° nel Foggiano e nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia;.da un lato ci trasporterà in un periodo ...

