Pizzaioli napoletani rispondono a Briatore: “La pizza a 4 euro? Possibilissimo” (Di lunedì 20 giugno 2022) I pizzaioli napoletani contro Flavio Briatore? La pizza del discusso imprenditore italiano, dopo quella di Cracco, è diventata uno dei trend social del momento a causa dell’aspro dibattito di queste ore. Briatore ha infatti creato la sua catena di pizzerie: Crazy pizza. Di crazy (pazzo) però, a leggere i commenti sul web, ci sarebbero soprattutto i prezzi delle pizze che vanno da un minimo di 15 euro per una classica margherita ai 65 euro per la Pata Negra, fatta con il prosciutto iberico più famoso al mondo. Il video di Flavio Briatore Alle critiche che lo hanno sommerso in questi mesi, Flavio Briatore ha risposto con un video che è diventato subito virale. “Io chiedo come fanno gli altri ... Leggi su fmag (Di lunedì 20 giugno 2022) Icontro Flavio? Ladel discusso imprenditore italiano, dopo quella di Cracco, è diventata uno dei trend social del momento a causa dell’aspro dibattito di queste ore.ha infatti creato la sua catena di pizzerie: Crazy. Di crazy (pazzo) però, a leggere i commenti sul web, ci sarebbero soprattutto i prezzi delle pizze che vanno da un minimo di 15per una classica margherita ai 65per la Pata Negra, fatta con il prosciutto iberico più famoso al mondo. Il video di FlavioAlle critiche che lo hanno sommerso in questi mesi, Flavioha risposto con un video che è diventato subito virale. “Io chiedo come fanno gli altri ...

Pubblicità

anoninap : 'caro' Briatore, l'ingrediente principale utilizzato dai pizzaioli napoletani è: l'Onestà! Che tu non hai. #pizza #Briatore - _solo_ros_ : #Briatore puoi parlare di macchine e mignotte, per le pizze lascia fare i napoletani ed i pizzaioli di vecchia data… - nah96nah : Spieghiamo a Br1atore come fanno i pizzaioli napoletani a farti pagare la pizza 4/5€ : -usano prodotti del territor… - RobertoBazzichi : Hanno ragione i pizzaioli napoletani, anche perché loro la pizza la sanno fare : - Velvetsky_MD : #Briatore si chiede come a Napoli la pizza possa costare così poco. La Margherita costa 4,50 perché è un cibo pove… -