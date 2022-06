Pubblicità

FirenzePost : Pisa: Rezum, nuova tecnica trattamento del tumore alla prostata sperimentata dall’Aoup - AoupPisana : Iperplasia prostatica benigna: in Aoup metodica innovativa con dimissione in giornata -

Firenze Post

Ecco perché verrà effettuata un'accurata selezione dei pazienti attualmente prenotati per il trattamento chirurgico di questa patologia in modo che i candidati allapossano essere avviati a un ... Pisa: Rezum, nuova tecnica trattamento del tumore alla prostata sperimentata dall’Aoup Pisa, 20 giugno 2022 - Una metodica innovativa per il trattamento dell’iperplasia prostatica benigna, la patologia tipica dell’invecchiamento ma che sempre più spesso coinvolge soggetti dai 50 anni in ...