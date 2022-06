Milan, TmW: “Ecco le basi per i rossoneri del futuro” (Di lunedì 20 giugno 2022) Milan, TMW- Come riporta il sito in questione TMW ad oggi la crescita e l’espansione del Milan è alla base del grande assalto allo scudetto. Ad oggi la ripartenza del Milan sta anche nel rinnovo di Maldini e Massara che stanno davvero pensando in maniera importante alle mosse da fare visto che la concorrenza per dare adito allo scudetto è davvero alta. Dopo giorni di timori del popolo rossonero per un annuncio che tardava ad arrivare, si entra oggi in quella che dovrebbe – il condizionale resta d’obbligo, la fiducia resta massima – la settimana dell’ufficialità dei rinnovi di Paolo Maldini e di Ricky Massara. Segnali molto incoraggianti Secondo quanto appreso ieri dalla redazione di TMW, infatti, le firme dei due dirigenti dovrebbero arrivare nel corso di questa settimana; è stata trovata un’intesa tra la società e la dirigenza ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 20 giugno 2022), TMW- Come riporta il sito in questione TMW ad oggi la crescita e l’espansione delè alla base del grande assalto allo scudetto. Ad oggi la ripartenza delsta anche nel rinnovo di Maldini e Massara che stanno davvero pensando in maniera importante alle mosse da fare visto che la concorrenza per dare adito allo scudetto è davvero alta. Dopo giorni di timori del popolo rossonero per un annuncio che tardava ad arrivare, si entra oggi in quella che dovrebbe – il condizionale resta d’obbligo, la fiducia resta massima – la settimana dell’ufficialità dei rinnovi di Paolo Maldini e di Ricky Massara. Segnali molto incoraggianti Secondo quanto appreso ieri dalla redazione di TMW, infatti, le firme dei due dirigenti dovrebbero arrivare nel corso di questa settimana; è stata trovata un’intesa tra la società e la dirigenza ...

