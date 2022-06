Martellate alla moglie, la crede morta e si suicida: l’aggressione dopo una lite. Lei non è grave (Di lunedì 20 giugno 2022) Litiga in casa con la moglie e poi la colpisce con un martello in testa, piu’ volte. dopo, credendola morta, e’ fuggito e si e’ suicidato. E’ accaduto stamattina in zona Santa Maria a Filottrano (Ancona). I carabinieri del posto, coordinati dalla Compagnia di Osimo, stavano cercando l’uomo, 52enne di origine moldava, per arrestarlo per tentato omicidio ma lo hanno trovato morto. La moglie, circa 50 anni, anche lei moldava, ha riportato gravi ferite ma non e’ in pericolo di vita. La moglie, nonostante fosse ferita e sanguinante, dopo essersi rialzata, ha trovato la forza per chiedere aiuto e allertare le forze dell’ordine. E’ stata trasportata in eliambulanza all’ospedale di Torrette ad Ancona. dopo la segnalazione, i ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 giugno 2022) Litiga in casa con lae poi la colpisce con un martello in testa, piu’ volte.ndola, e’ fuggito e si e’to. E’ accaduto stamattina in zona Santa Maria a Filottrano (Ancona). I carabinieri del posto, coordinati dCompagnia di Osimo, stavano cercando l’uomo, 52enne di origine moldava, per arrestarlo per tentato omicidio ma lo hanno trovato morto. La, circa 50 anni, anche lei moldava, ha riportato gravi ferite ma non e’ in pericolo di vita. La, nonostante fosse ferita e sanguinante,essersi rialzata, ha trovato la forza per chiedere aiuto e allertare le forze dell’ordine. E’ stata trasportata in eliambulanza all’ospedale di Torrette ad Ancona.la segnalazione, i ...

Pubblicità

infoitinterno : Filottrano / Dramma familiare, martellate in testa alla moglie poi si toglie la vita - infoitinterno : Martellate alla moglie, la crede morta e si suicida. La donna non è in pericolo di vita - infoitinterno : Ancona martellate alla moglie - MediasetTgcom24 : Filottrano (Ancona), martellate alla moglie: la crede morta e si suicida #ancona #santamaria #moldava #filottrano… - il_piccolo : Martellate alla moglie dopo una lite: la crede morta e si suicida. La donna non è grave -