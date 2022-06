M5S, Fico “Arrabbiati e delusi per gli attacchi di Di Maio” (Di lunedì 20 giugno 2022) NAPOLI (ITALPRESS) – “Ci sentiamo Arrabbiati e delusi, niente di più, niente di meno”. E' il commento del presidente della Camera Roberto Fico che, a margine della sua partecipazione a un appuntamento a Napoli in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, analizza lo scontro interno al M5S in seguito al quale il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio sembra star diventando un corpo estraneo alla sua stessa forza politica. “Per quale motivo si deve mettere in discussione una cosa che non è in discussione, c'è qualcos'altro?”, si interroga Fico riferendosi all'attacco di Di Maio sulle posizioni del Movimento riguardo alla guerra in Ucraina e ai rapporti con Unione Europea e Nato. “E' scontro tra Conte e Di Maio? Non c'è nessun Conte-Di Maio, state ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022) NAPOLI (ITALPRESS) – “Ci sentiamo, niente di più, niente di meno”. E' il commento del presidente della Camera Robertoche, a margine della sua partecipazione a un appuntamento a Napoli in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, analizza lo scontro interno al M5S in seguito al quale il Ministro degli Esteri Luigi Disembra star diventando un corpo estraneo alla sua stessa forza politica. “Per quale motivo si deve mettere in discussione una cosa che non è in discussione, c'è qualcos'altro?”, si interrogariferendosi all'attacco di Disulle posizioni del Movimento riguardo alla guerra in Ucraina e ai rapporti con Unione Europea e Nato. “E' scontro tra Conte e Di? Non c'è nessun Conte-Di, state ...

