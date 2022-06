Lo scudetto di Armani (Di lunedì 20 giugno 2022) Si scrive Olimpia Milano, si legge Giorgio Armani. E non solo perché sulle casacche dei campioni d'Italia (per la 29° volta nella loro storia) il brand AX Armani Exchange Milano è in bella vista, molto più di uno sponsor per le Scarpette Rosse che il re della moda ha rilevato nel 2008, in uno dei momenti più bui della loro parabola, per riportarle a primeggiare in Italia. Difficilmente Milano sarebbe tornata a vincere in Italia senza Giorgio Armani, la cui era ha portato in dote all'Olimpia tante vittorie (4 scudetti soprattutto) e qualche rovinosa caduta. E difficilmente la Milano del basket sarebbe pronta a rilanciare con forza senza avere le spalle coperte dall'uomo che assiste in prima fila, a un metro dal campo, a praticamente tutte le partite che la sua squadra gioca al Forum. Non è semplice quantificare quanto sia costata ... Leggi su panorama (Di lunedì 20 giugno 2022) Si scrive Olimpia Milano, si legge Giorgio. E non solo perché sulle casacche dei campioni d'Italia (per la 29° volta nella loro storia) il brand AXExchange Milano è in bella vista, molto più di uno sponsor per le Scarpette Rosse che il re della moda ha rilevato nel 2008, in uno dei momenti più bui della loro parabola, per riportarle a primeggiare in Italia. Difficilmente Milano sarebbe tornata a vincere in Italia senza Giorgio, la cui era ha portato in dote all'Olimpia tante vittorie (4 scudetti soprattutto) e qualche rovinosa caduta. E difficilmente la Milano del basket sarebbe pronta a rilanciare con forza senza avere le spalle coperte dall'uomo che assiste in prima fila, a un metro dal campo, a praticamente tutte le partite che la sua squadra gioca al Forum. Non è semplice quantificare quanto sia costata ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Trentesimo scudetto, Eurolega... e Olimpiadi estive per la città di Milano! I tre grandi sogni di Giorgio Armani va… - albertopravee : RT @Eurosport_IT: Trentesimo scudetto, Eurolega... e Olimpiadi estive per la città di Milano! I tre grandi sogni di Giorgio Armani vanno ol… - Dorian221190 : RT @Eurosport_IT: Trentesimo scudetto, Eurolega... e Olimpiadi estive per la città di Milano! I tre grandi sogni di Giorgio Armani vanno ol… - nightinsport : RT @bball_evo: LBA ???? - Giorgio Armani alla Gazzetta dello Sport tra: Rodriguez, Scudetto, Virtus e pallacanestro italiana ? - SaffronHorizon : RT @Eurosport_IT: Trentesimo scudetto, Eurolega... e Olimpiadi estive per la città di Milano! I tre grandi sogni di Giorgio Armani vanno ol… -