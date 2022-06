Lazio, per la porta un ex Fiorentina e Juve (Di lunedì 20 giugno 2022) Un ex Fiorentina e Juventus per la porta della Lazio: secondo Sport, i biancocelesti hanno chiesto al Barcellona Norberto Neto, in scadenza... Leggi su calciomercato (Di lunedì 20 giugno 2022) Un exntus per ladella: secondo Sport, i biancocelesti hanno chiesto al Barcellona Norberto Neto, in scadenza...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Romagnoli ha detto no a un club inglese, ha scelto la #Lazio (una pista da settembre), ma si chiude a 3,2 più bonu… - MediasetTgcom24 : Forza posto di blocco vicino al Vaticano e scappa: uno sparo per fermarlo #albanese #roma #vaticano - AlfredoPedulla : La #Lazio pronta a migliorare l’offerta per #Romagnoli e a chiudere. #Carnesecchi sempre prima scelta per la porta - LALAZIOMIA : Lazio, per la porta un ex Fiorentina e Juve - RobyRicciotti : @M49liberorso Anche in Umbria per dire ci sono molti letti di piccoli fiumi locali prosciugati e stringe il cuore.… -