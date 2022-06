La prima statua di una donna trans nuda porta con sé un messaggio di liberazione (Di lunedì 20 giugno 2022) È una riaffermazione della libertà di genere nel tessuto urbano, essenziale in un’epoca in cui la rappresentazione delle persone LGBTQ+, benché aumentata, non è ancora sufficiente. È questo che urla e denuncia la statua che l’artista trans Puppies Puppies, alias Jade Guanaro Kuriki-Olivo, ha installato negli Stati Uniti. Si tratta di una statua di bronzo che raffigura una donna trans, nuda, e un’unica scritta sul piedistallo: “donna”. Non c’è dichiarazione più semplice, diretta, autentica: questa è una donna. Kuriki-Olivo ha affermato che le persone trans sono state storicamente cancellate, uccise, arrestate e bandite ogni giorno. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jade ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 20 giugno 2022) È una riaffermazione della libertà di genere nel tessuto urbano, essenziale in un’epoca in cui la rappresentazione delle persone LGBTQ+, benché aumentata, non è ancora sufficiente. È questo che urla e denuncia lache l’artistaPuppies Puppies, alias Jade Guanaro Kuriki-Olivo, ha installato negli Stati Uniti. Si tratta di unadi bronzo che raffigura una, e un’unica scritta sul piedistallo: “”. Non c’è dichiarazione più semplice, diretta, autentica: questa è una. Kuriki-Olivo ha affermato che le personesono state storicamente cancellate, uccise, arrestate e bandite ogni giorno. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jade ...

