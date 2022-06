La Metro A di Roma chiude dal 4 luglio (Di lunedì 20 giugno 2022) Un’estate rovente quella che si prosetterà per i Romani e i turisti. Italiani e non solo. Slitta,infatti, al 4 luglio la chiusura della Metro A di Roma. I lavori sarebbero dovuti iniziare il 21 giugno, ma lo stop è rimandato di quasi 2 settimane. Il termine dovrebbe essere previsto per gennaio 2024. Orario chiusura Metro A I lavori saranno svolti dalla domenica al giovedì dalle ore 21 fino al termine del servizio. La tratta interessata è Anagnina – Ottaviano della Linea A. Le corse si interromperanno ogni sera a partire dalle ore 21, ad eccezione del venerdì e del sabato. Per ovviare a questo, verrà istituito un servizio sostitutivo di navette sull’intera tratta Anagnina-Battistini. Termine dei lavori sulla Metro A I lavori di rinnovo dell’armamento ferroviario della Linea A della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 giugno 2022) Un’estate rovente quella che si prosetterà per ini e i turisti. Italiani e non solo. Slitta,infatti, al 4la chiusura dellaA di. I lavori sarebbero dovuti iniziare il 21 giugno, ma lo stop è rimandato di quasi 2 settimane. Il termine dovrebbe essere previsto per gennaio 2024. Orario chiusuraA I lavori saranno svolti dalla domenica al giovedì dalle ore 21 fino al termine del servizio. La tratta interessata è Anagnina – Ottaviano della Linea A. Le corse si interromperanno ogni sera a partire dalle ore 21, ad eccezione del venerdì e del sabato. Per ovviare a questo, verrà istituito un servizio sostitutivo di navette sull’intera tratta Anagnina-Battistini. Termine dei lavori sullaA I lavori di rinnovo dell’armamento ferroviario della Linea A della ...

Agenzia_Ansa : Ragazzo di 15 anni accoltellato in strada a Roma: è grave. Il fatto è avvenuto all'altezza della fermata metro Lepa… - RomeoCate : @InfoAtac 10 minuti di attesa per la metro A. È proprio vero che il peggio deve ancora venire e del peggio non c'è… - CorriereCitta : La Metro A di Roma chiude dal 4 luglio - 1fiorexme : RT @ErMejoSindaco: Sciopero, oggi a Roma metro e bus Atac a rischio. Che poi sarebbe come un giorno normale con qualche bus e treni in meno - Violett11315738 : RT @MercurioPsi: #Atac, tagli a bus e tram: via una corsa su dieci, dal 4 luglio chiusura serale della metro A -