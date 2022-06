Pubblicità

sportli26181512 : Hertha Berlino: la scelta su Boateng: L'Hertha Berlino ha deciso di rinnovare il contratto di Kevin-Prince Boateng:… - sportli26181512 : Torino, idea Piatek per il dopo Belotti: Tuttosport scrive che il Torino sta pensando a Piatek, in prestito alla Fi… - infoitsport : Piatek al Torino? Il doppio nodo è trovare la quadra sull’ingaggio e con l’Hertha Berlino - marinabeccuti : Piatek al Torino? Il doppio nodo è trovare la quadra sull’ingaggio e con l’Hertha Berlino - Torinogranatait : Piatek al Torino? Il doppio nodo è trovare la quadra sull’ingaggio e con l’Hertha Berlino -

Commenta per primo Tuttosport scrive che il Torino sta pensando a Piatek , in prestito alla Fiorentina ma di proprietà dell', per il proprio attacco. Juric lo conosce per averlo allenato al Genoa nella stagione dell'esplosione in Italia del polacco.L'ultima idea del club di Urbano Cairo porta a Piatek , centravanti polacco tornato all'dopo il prestito alla Fiorentina. Real Madrid su Calhanoglu L'Inter la prossima estate dovrà ...La Fiorentina sta lavorando per rinforzare il proprio reparto avanzato dopo l'addio di Piatek e sognano il grande colpo dal Real Madrid ...Calendario con tutte le date della partita della Bundesliga. Il Bayern Monaco esordisce in casa dell'Eintracht Francoforte. Subito big match tra Borussia ...