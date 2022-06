Governo: Salvini, 'un problema se entro giugno non arrivano decreti per benzina e siccità' (Di lunedì 20 giugno 2022) Parma, 20 giu. (Adnkronos) - "Da Draghi mi aspetto una risposta concreta su benzina, luce, gas e agricoltura. Se non arrivasse entro il mese di giugno, un decreto con lo sconto benzina, luce e gas, un decreto siccità per venire incontro agli allevatori e agli agricoltori, per la Lega sarebbe un enorme problema. Questa è una riflessione non una minaccia", ma "pagare la benzina, come ho fatto ieri in autostrada, 2,40 per la super è qualcosa, per chi ci lavora, insostenibile". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Parma, dove si trova per l'iniziativa del partito 'È l'Italia che vogliamo'. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Parma, 20 giu. (Adnkronos) - "Da Draghi mi aspetto una risposta concreta su, luce, gas e agricoltura. Se non arrivasseil mese di, un decreto con lo sconto, luce e gas, un decretoper venire incontro agli allevatori e agli agricoltori, per la Lega sarebbe un enorme. Questa è una riflessione non una minaccia", ma "pagare la, come ho fatto ieri in autostrada, 2,40 per la super è qualcosa, per chi ci lavora, insostenibile". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, parlando con i giornalisti a Parma, dove si trova per l'iniziativa del partito 'È l'Italia che vogliamo'.

