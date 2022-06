El Mundo fa i conti in tasca a LeBron | una multinazionale che gioca a basket

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 20 giugno 2022) Ogni tantoJames fa una “crociera”, lui le chiama così. Guida all’alba tra le case in cui lui e sua madre rimbalzavano quando era piccolo. Il ricordo di una infanzia nomade mentre stava per diventare una superstar dello sport mondiale. A 12 anni si trasferirono negli SpringHill Apartments, case popolari in stile sovietico con tassi di delinquenza altissimi. Quando ha fondato la sua società di produzione di contenuti l’ha battezzata con quel nome. Pochi mesi fa ne ha ceduto una parte in un accordo che ha valutato l’azienda 725 milioni di dollari. È solo una piccolissima parte del suo impero, di cui scrive El. Perchéè l’esempio principale di come il campione non sia più solo tale, ma unaambulante. James è il secondo atleta in attività più pagato al mondo secondo Forbes, con 121,2 ...