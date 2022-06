Briatore contro la pizza a 4 euro | scoppia la polemica

(Di lunedì 20 giugno 2022) “Che tipo di ingredienti deve avere unaper costare 4?” Questo è l’interrogativo che Flaviosi pone in un video su Instagram. Il noto imprenditore, da poco inseritosi nel food business con Crazy, risponde alle tante critiche ricevute riguardo i prezzi dei propri prodotti. “Questi signori che vendono unaa 4-5, cosa mettono in queste pizze? Come tutti devi pagare i fornitori, l’Iva sui fornitori, c’è lo scontrino al cliente, devi pagare gli stipendi, gli affitti, le tasse…”. Insomma,proprio non si capacita come sia possibile offrire un prodotto di questo tipo a dei prezzi così contenuti. Non sono mancate le risposte piccate soprattutto da chi, come i cittadini napoletani, non concepiscono la...

Pubblicità

fanpage : Tentiamo di spiegare a Flavio Briatore perché la sua crociata sul costo delle pizze inizia col piede sbagliato ???… - ciropellegrino : #Briatore è contro le pizze a 4 euro. Dimostrando di non aver capito niente #pizza #napoli - infoitinterno : Briatore contro pizzerie tradizionali: “Nella margherita a 4 euro che ingredienti usate?” - infoitinterno : Briatore sui social contro la pizza a 4 euro: «Cosa ci mettono dentro?» - tittalover : #Briatore è contro le pizze a 4 euro. Tranquillo quando vieni a Napoli, te la facciamo pagare 40. T’issa piglia coller ?? -

BORRELLI: 'LA PIZZA NON E' APPANNAGGIO PER CAFONI ARRICCHITI' Queste le sue parole: ' Sulla pizza napoletana non accettiamo lezioni da chi non ha nessun titolo per farne. Ancora una ...LE PIZZE A 4/5 EURO: 'COSA CI METTONO DENTRO' Queste le parole dell'imprenditore: ' Ci sono delle controversie sui media su Crazy Pizza. Noi siamo partiti da un ragionamento molto ...“Che tipo di ingredienti deve avere una pizza per costare 4 euro” Questo è l’interrogativo che Flavio Briatore si pone in un video su Instagram. Il noto imprenditore, da poco inseritosi nel food ...Con un video su Instagram Flavio Briatore ha difeso la sua catena di pizzerie, Crazy Pizza. Locali finiti al centro della polemica per via del costo di una Margherita, ben 15 euro. "Noi come Crazy Piz ...