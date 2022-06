Bargiggia | “Possibile lo scambio Simeone-Petagna con il Verona Koulibaly? De Laurentiis pensa ad un’eccezione”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 20 giugno 2022) Il giornalista Mediaset Paolosi sofferma sui temi di calciomercato a 1 Football Club, programma di Luca Cerchione: “Se Fabian Ruiz finisce fuori rosa, il Napoli compra un centrocampista? No: solo in caso di cessione dello spagnolo, si interverrà in mediana. In tal senso, piace Antonin Barak. Quale sarà il futuro di Kalidou? Per lui, e solo per lui, il presidente Aurelio Destarebbendo di faresul ridimensionamento del monte ingaggi e potrebbe, quindi, offrire al senegalese lo stesso stipendio che percepisce attualmente, ovvero cinque milioni più uno di bonus, ma per tre anni”.prosegue: “E’ un’idea, dunque è prematuro parlarne, però c’è la disponibilità a valutare questa opzione, anche se la proposta non è stata ancora ...