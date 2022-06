Atp Eastbourne, dove vederlo in tv e streaming (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – Inizia oggi il torneo maschile Atp di Eastbourne, che si giocherà fino al 25 giugno prossimo. In campo anche gli azzurri Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Ma dove vederlo in tv e in streaming? Come ricorda Sky, l’Atp 250 dell’East Sussex andrà in onda su Sky Sport Tennis (canale di riferimento), Sky Sport Uno e anche in streaming su NOW, con le telecronache affidate a Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi e Fabio Tavelli, affiancati nel commento da Stefano Pescosolido. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – Inizia oggi il torneo maschile Atp di, che si giocherà fino al 25 giugno prossimo. In campo anche gli azzurri Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Main tv e in? Come ricorda Sky, l’Atp 250 dell’East Sussex andrà in onda su Sky Sport Tennis (canale di riferimento), Sky Sport Uno e anche insu NOW, con le telecronache affidate a Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi e Fabio Tavelli, affiancati nel commento da Stefano Pescosolido. L'articolo proviene da Italia Sera.

