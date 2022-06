Ascolti Tv di ieri 19 Giugno 2022: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio (Di lunedì 20 giugno 2022) Ascolti Tv di ieri 19 Giugno 2022: quali sono i dati ufficiali relativi agli Ascolti e dello share del 19 Giugno per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella della seconda serata. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli Ascolti di ieri. daytime mattina Su Rai1 la replica di Linea Blu è vista da 386.000 spettatori (12.8%), mentre Weekly sigla 901.000 spettatori (18.8%); in mezzo il Tg1 delle ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 giugno 2022)Tv di19: quali sono i dati ufficiali relativi aglie dello share del 19per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata difino a quella della. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti deglidiSu Rai1 la replica di Linea Blu è vista da 386.000 spettatori (12.8%), mentre Weekly sigla 901.000 spettatori (18.8%); in mezzo il Tg1 delle ...

