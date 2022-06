Apple ha fatto il primo passo per aggiungere ufficialmente il supporto ad AV1 (Di lunedì 20 giugno 2022) La gestione dei flussi AV1 è stata ufficialmente inserita tra le tipologiche video gestibili da CoreMedia. Nella prossima versione dei sistemi operativi è presente i decoder, con alcuni elementi accelerati dalla GPU tramite Metal.... Leggi su dday (Di lunedì 20 giugno 2022) La gestione dei flussi AV1 è statainserita tra le tipologiche video gestibili da CoreMedia. Nella prossima versione dei sistemi operativi è presente i decoder, con alcuni elementi accelerati dalla GPU tramite Metal....

