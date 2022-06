(Di lunedì 20 giugno 2022) Si sarebbe ucciso l'uomo di 52 anni che ha preso ala, 51enne, ora ricoverata in ospedale: la lite era avvenuta questa mattina intorno alle 6, nell'abitazione dei coniugi, entrambi moldavi, in zona Santa Maria a, in provincia di. A causarla, da quanto si apprende, la gelosia dell'uomo e il desiderio delladi separarsi. Sono stati i vicini di casa a dare l'allarme, dopo aver visto la donna sanguinante chiedere aiuto per strada. Dopo, credendola morta, è fuggito e si è suicidato.

La 53enne, dunque, è stata trasportata all'ospedale di Torrette ad Ancona, ha riportato la frattura della tibia e un trauma cranico ma non è in pericolo di vita. Ancona, tenta di uccidere la moglie a martellate e si toglie la vita a Filottrano Lei sopravvive, in seguito alle numerose martellate, lui scappa ed alla fine decide di togliersi la vita in un casolare. La drammatica vicenda è accaduta ...