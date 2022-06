Amore a prima vista: uomo e donna si sincronizzano in soli 2 minuti (Di lunedì 20 giugno 2022) Amore a prima vista? Niente di più veritiero. La coppia perfetta si sincronizza in due minuti al primo incontro. Feeling, vibrazioni, energia, battito del cuore. Niente di tutto ciò. Quello che fa capire se una coppia è perfetta sono i cosiddetti “brividi a fior di pelle“. Al primo incontro, sarebbero sufficienti due minuti per capire se un uomo e una donna sono fatti l’uno per l’altro. Il segreto risiede nella sincronia. CoppiaE’ quanto ha scoperto un gruppo di ricercatori dell’Università Ebraica di Gerusalemme (HU) conducendo esperimenti sugli appuntamento veloci. Secondo gli studiosi, quello che sta alla base dell’attrazione dipende da quanto un uomo e una donna si sincronizzano a distanza di pochi ... Leggi su newstv (Di lunedì 20 giugno 2022)? Niente di più veritiero. La coppia perfetta si sincronizza in dueal primo incontro. Feeling, vibrazioni, energia, battito del cuore. Niente di tutto ciò. Quello che fa capire se una coppia è perfetta sono i cosiddetti “brividi a fior di pelle“. Al primo incontro, sarebbero sufficienti dueper capire se une unasono fatti l’uno per l’altro. Il segreto risiede nella sincronia. CoppiaE’ quanto ha scoperto un gruppo di ricercatori dell’Università Ebraica di Gerusalemme (HU) conducendo esperimenti sugli appuntamento veloci. Secondo gli studiosi, quello che sta alla base dell’attrazione dipende da quanto une unasia distanza di pochi ...

_Nico_Piro_ : con Stati Uniti di Biden (ma in amore con Trump, a riprova che le cose possono sempre cambiare). Tutti paesi grandi… - iceTeaSince1856 : RT @laura_parise1: Hai presente #quandoComincia un amore? Tutto si colora di rosa e ti sembra di non aver vissuto prima. - GonzaInterista : @GiGiglio99 @MakeItAQuote Amore a prima vista? - Geute_Ketel : RT @Federica2151: Il tuo amore è per me come le stelle del mattino e della sera, tramonta dopo il sole e prima del sole risorge. (Johann Wo… - MichelettiKaty : Che schife certe persone che accettano di lavorare in un mondo dove la gente gente cerca amore...e gli viene negato… -