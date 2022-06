Allergia alla sabbia? Chi colpisce e com’è (Di lunedì 20 giugno 2022) : i dettagli su questa particolarissima patologia, che può limitare molto specie d’estate. Quando si parla d’estate, si pensa principalmente al sole, al caldo, al mare e alla sabbia; sono tantissime le persone che, per passare momenti di relax con amici e parenti, decidono di recarsi quotidianamente in spiaggia oppure in note località turistiche balneari. (foto: Pixabay).In pochi però forse sanno che esiste anche una particolare tipologia di Allergia che include fastidi provocati dalla sabbia; ecco di cosa si tratta e chi potrebbe colpire questo fastidio alla pelle. Ci sono due diversi modi in cui si può presentare quella che viene comunemente chiamata ‘Allergia alla sabbia’; in maniera infettiva e in maniera ... Leggi su formatonews (Di lunedì 20 giugno 2022) : i dettagli su questa particolarissima patologia, che può limitare molto specie d’estate. Quando si parla d’estate, si pensa principalmente al sole, al caldo, al mare e; sono tantissime le persone che, per passare momenti di relax con amici e parenti, decidono di recarsi quotidianamente in spiaggia oppure in note località turistiche balneari. (foto: Pixabay).In pochi però forse sanno che esiste anche una particolare tipologia diche include fastidi provocati d; ecco di cosa si tratta e chi potrebbe colpire questo fastidiopelle. Ci sono due diversi modi in cui si può presentare quella che viene comunemente chiamata ‘’; in maniera infettiva e in maniera ...

