(Di lunedì 20 giugno 2022) Dalla strada fino in casa senza chiavi:la, l’unica con chiave e batterie di lunga durata Aprire tutte le porte, senza usare le chiavi nemmeno una volta, ma solo con un rapido tocco del propriophone. E da oggi, sarà possibile farlo finalmente in modo completo, dalla strada fino all’ingresso della propria casa, senza alcun pensiero. È questa la promessa di, azienda con sede a Brescia specializzata nella produzione di prodotti che rendonoogni sistema di accesso. Dopo gli apricancelli elettronici, si aggiunge un altro step che completa l’intera esperienza dell’arrivo a casa in maniera intelligente grazie a, una vera e propria rivoluzione nel mondo delle serrature ...

Pubblicità

1Control_it : 'Così come Apple sta pensando di sostituire le password, c’è chi pensa a sostituire le #chiavi per aprire le #porte… -

tuttoteK

Si tratta dell'italiana, chela serratura smart DORY, con batterie di lunga durata. L'azienda amplia così la sua gamma di prodotti smart per la gestione delle aperture di casa e ...Con più di 55.000 dispositivi venduti, più di 110.000 clienti e il 96% di e - commerce growth YOY fino al 2021,copre ogni tipologia di sistema di accesso: porte e portoni, garage e ... 1Control: lancia la serratura smart DORY Così come Apple sta pensando di sostituire chiavi d’accesso tradizionali, le password, con il sistema Passkey, c’è chi pensa a sostituire le tradizionali chiavi fisiche per aprire le porte in casa e i ...